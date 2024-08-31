6 خيول تتنافس على لقب كأس الوثبة في إيطاليا

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "كابريللي ليفورنو" في العاصمة الإيطالية روما، غداً، فعاليات سباق كأس الوثبة للخيول "ستاليونز" لمسافة 1950 متراً.

وتقام الفعاليات برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 6 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات.

ويتصدر الترشيحات "فيسبروي" لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، و"فرح اتش سي أم" لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و"أورلاندو جو" لأورلاندو جايديتا، وبقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

كما تضم قائمة الترشيحات "فرح داجوبيو" لجاجيولي سانتيني كوجليمو، بإشراف كاميلا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، و"فوريليج" لكريستيان ميتيني، وقيادة جونجوي جيولي، و"كنجدوم" لـ"تي اس أي سيرل"، بقيادة سارا سبامباجتي، وكلاهما بإشراف كريستيان ميتيني.

يذكر أن أول سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، انطلق في يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024؛ إذ يشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً، من الفئات الأولى والثانية والثالثة.

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