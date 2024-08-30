63 سباقاً في موسم القدرة 2024 - 2025

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كشف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن برنامج سباقات القدرة والتحمل في الموسم الجديد 2024 - 2025، البالغ إجمالي عددها 63 سباقاً، بواقع 22 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، و8 سباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، و33 سباقاً في قرية بوذيب العالمية بالختم.

ويدشن الموسم الجديد السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم في قرية بوذيب العالمية، يوم 26 أكتوبر المقبل، فيما يسدل الستار على الموسم في بوذيب أيضاً بإقامة آخر السباقات يوم 6 أبريل 2025، بعد عيد الفطر المبارك.وسيقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم، يوم 9 فبراير المقبل، وكأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم 1 ديسمبر، وذلك في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

مهرجان القدرة

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، باقة منوعة من السباقات والفعاليات، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي:

سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يوم 18 فبراير المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث من المهرجان سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم، يوم 22 فبراير.

فعاليات مميزة

ومن أبرز الفعاليات المميزة الأخرى في مدينة دبي الدولية للقدرة، مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الذي سينطلق يوم 7 يناير، عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم 11 يناير.

قرية بوذيب

وتحتضن قرية بوذيب العالمية، مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، يوم 31 يناير، والذي يشتمل على 4 سباقات، فيما ينطلق كأس الاتحاد للقدرة يوم 24 فبراير، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام، ويشمل سباق الإسطبلات الخاصة وسباق السيدات وسباق العمالقة.

تحديات الوثبة

وتحتضن الوثبة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات لمسافة 100 كلم، يوم 7 ديسمبر، بجانب سباقات أخرى للمسافة ذاتها، وهي كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، يوم 18 يناير، ويقام في اليوم التالي كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، ويقام كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، يوم 15 فبراير 2025.

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