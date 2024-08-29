نخبة المرابط الروسية تشارك غداً في الجولة الـ8 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

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تستضيف جمهورية تتارستان الروسية يوم غد “الجمعة” الجولة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ31، وذلك في مضمار كازان الدولي للفروسية، الذي يحتضن المنافسات للعام الثاني على التوالي.

تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في دول العالم كافة.

ويجمع سباق المحطة الروسية، نخبة الخيول العربية من أفضل مرابط الخيل في روسيا، للتنافس على لقب السباق، الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

تضم القائمة المشاركة 15 خيلا، من بينها الجواد “ساحر” بطل نسخة العام الماضي ونسخة عام 2021، والمنحدر من (نظام X جيزابيل بنت دورمان)، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، إلى جانب الجواد "ليجونيور" بطل نسخة عام 2022، المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، والجواد “توفيق” من نسل(جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان، وقيادة الفارس أولوبييف حمزات علاوة على مجموعة مميزة من الخيول العربية التي تتأهب لتحقيق التفوق والمفاجأة في سباق الكأس الغالية.

وقال سعادة فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية:"سعداء بتواصل النجاحات مع سلسلة سباقات الكأس الغالية في المضامير الدولية، من خلال الوصول إلى المحطة الثامنة في جمهورية تتارستان الروسية، وبالتحديد في مضمار كازان الدولي".

وأكد أن "دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يشكل حجر الزاوية في نجاحات سباقاتنا العالمية، وتميز خطط التطوير والتفوق للخيل العربي عالميا".

وأضاف :“نفخر بالشراكة الإماراتية الروسية الممتدة للعام السابع على التوالي، وما تقدمه من صورة مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة، في ظل التفاعل الكبير من ملاك ومربي الخيل العربي، والحضور الجماهيري والدبلوماسي والتغطية الإعلامية الواسعة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لتربية واقتناء الخيل العربي ورفع مستويات إنتاجه وتقديم الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل، والمشاركة في السباقات السنوية”.

وعبر عن الفخر بالإقبال الكبير على المشاركة من نخبة الملاك والمربين في سباق الكأس الغالية، ما يؤكد أهميته ومكانته المرموقة لدى نخبة مرابط الخيل الروسية".

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