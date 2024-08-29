6 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال فرنسا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية، القائمة النهائية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، المصنفة «3 نجوم»، التي تستضيفها ميادين مونبازييه في جنوب غربي فرنسا يوم 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 150 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم.

وتضم القائمة النهائية لفريق الإمارات 6 فرسان، هم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وسالم حمد ملهوف بطل نسخة 2021، ووصيف نسخة 2023، على صهوة الفرس «هالة»، التي حقق على صهوتها تلك الألقاب، وفارس أحمد المنصوري على صهوة «هدير»، وسعيد أحمد راشد الشامسي، والذي سيشارك على صهوة «ديفا دي جاليما» أو «مبهر»، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة «الشميمي».

ثقة كبيرة

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن الثقة كبيرة بفرسان الإمارات لمواصلة الريادة العالمية في بطولات العالم للقدرة والتحمل، حيث يضم فريق الإمارات مجموعة من أصحاب الخبرة، سيكون الرهان عليهم لاعتلاء منصة التتويج في المحفل الدولي، الذي سيكون محط أنظار الجميع في عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

مشيراً إلى أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها الإنجاز العالمي لـ«فارس العرب»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

خبرة وطموح

وأضاف العظب أن فريق الإمارات يتسلح بالخبرة والطموح وروح الفريق الواحد في المهمة القادمة بمونديال فرنسا، وسيكون الجميع على قدر التحدي والمسؤولية للمنافسة وتحقيق إنجازات جديدة، تضاف إلى رصيد الإمارات في هذه الرياضة العريقة، سواء على مستوى منافسات فئة الفردي، أو فئة الفرق، ضمن فعاليات الحدث، الذي يستقطب نخبة الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم.

مؤكداً أن الوفد الإداري لبعثة الإمارات، بمتابعة من الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، سيحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشاركة فرساننا في البطولة العالمية.

مسيرة وإنجازات

ويعد فريق الإمارات من أكثر الفرق المرشحة للقب، عطفاً على المسيرة الحافلة والإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في تاريخ البطولة على مر السنوات الماضية، حيث لم يغب فريق الإمارات عن منصة التتويج في النسخة الماضية، التي استضافتها قرية بوذيب العالمية في فبراير 2023، بعد أن حقق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، الوصافة والميدالية الفضية في النسخة الماضية بالإمارات، ليعود للمشاركة في هذه النسخة على ذات الفرس «هالة»، بطموح استعادة اللقب، بعد تتويجه بذهبية الفردي في مونديال بيزا بإيطاليا عام 2021.

من جهة أخرى، أعلن الفريق الملكي البحريني عن قائمة الفرسان المشاركين في البطولة، بقيادة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطل النسخة الأخيرة في قرية بوذيب بالإمارات 2023، والذي سيشارك في مونديال فرنسا 2024، على صهوة الجواد «أفيريست لا ماجوري»، بمشاركة الفرسان:

جعفر ميرزا مع الجواد «بولت دي فانيلز»، الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة مع الجواد «فيز فاجيولي»، عثمان العوضي مع الجواد «إرمين دارتاغنان»، وسلمان عيسى مع الجواد «إلمير دي بوزولز»، فيما سيكون الفرسان الاحتياط هم: سرحان حميد مع الجواد «دي جود»، وحمد عيسى مع الجواد «ديسي لا ماجوري».

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