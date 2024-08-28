"الباسو تي" يقتنص لقب كأس مهرجان منصور بن زايد بفارق نصف طول

المصدر: وام

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أحرز الجواد الهولندي "الباسو تي" للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وبقيادة كوب فاندربيك، لقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 2170 متراً.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ 16 للمهرجان العالمي، بحضور 40 ألف متفرج أمس على مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا.

وانتزع "الباسو تي"، الفوز بفارق أقل من نصف طول عن المرشح الأول، الجواد "سوكو" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست.

وجاءت في المركز الثالث الفرس "فريدا" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وبقيادة فابي ليفيبفري.

وأعربت لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان، عن سعادتها بالنجاح الكبير للفعالية، مشيرة إلى أنه من أكبر سباقات الموسم في بلجيكا؛ إذ شهد حضورا جماهيريا كبيرا يؤكد نجاحه وتميزه.

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