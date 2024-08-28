مربط دبي يحرز ثلاثية ذهبية ولقباً برونزياً في «براغ الدولية»

المصدر: براغ - البيان

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عاد مربط دبي للخيول العربية إلى واجهة المنافسات الأوروبية بأسلوبه الخاص في التربع على القمة والمركز الأول موقعه الطبيعي، وذلك خلال منافسات بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 التي اختتمت قبل أمس الأول في العاصمة التشيكية بمشاركة أقوى المرابط الأوربية والخليجية.

وأكد مربط دبي سيطرته محرزاً 3 ألقاب ذهبية ولقباً برونزياً ولقب أفضل منتج مربٍ، محافظاً على إنجازه القياسي الذي حققه العام الماضي في البطولة برصيد 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.وأحرزت المهرة دي روي ذهبية المهرات بعمر السنة، كما نالت المهرة دي آسرة ذهبية المهرات. وسجلت الفرس دي جودي ذهبية بطولة الأفراس،، فيما انتزعت المهرة الجديدة دي ضو في أول مشاركة لها اللقب البرونزي.

ويحتفظ مربط دبي بإنجازه القياسي تاريخياً في بطولة براغ الدولية، بتسجيله أكثر ألقابها وأعلى مراتب إنجازاتها. وبلغ بالإنجازات قمتها في بطولة العام الماضي 2023 بتحقيقه سوبرهاتريك ذهبياً ولقباً فضياً ولقباً برونزياً.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالمحافظة على الإنجاز القياسي للمربط في براغ الدولية وإحرازه المركز الأول، منوهاً بمستوى التنظيم وعلو التنافس. وقال التوحيدي: «مربط دبي ملتزم بالمنافسة على المركز الأول محلياً ودولياً والمحافظة على المكانة الريادية والقوة الإنتاجية عالمياً.

وبطولة براغ محطة أوروبية حيوية نحرص على منحها ما تستحق من اهتمام، ولذلك رشحنا عدداً من أجمل الخيول التي أكدت جدارتها العالمية بين منافسين أقوياء. نحمد الله على هذا الإنجاز الجديد الذي يعزز مكانة مربطنا القيادية والتاريخية في دولية براغ».

وعبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في براغ، مؤكداً أنها عبرت عن مستوى خيول المربط ضمن منافسة قوية ومتميزة.وقال: «بطولة براغ متميزة بمستواها التنظيمي الجيد وقوة المواصفات الجمالية العالية والعالمية للخيول والمرابط الدولية المشاركة. خيولنا حققت أهداف المربط وأضافت إلى أرصدتها الذهبية المتجددة مزيداً من الألقاب، وحافظ المربط على لقب الأفضلية في الإنتاج والتربية، وهذه إنجازات تليق بمكانة مربط دبي كأفضل مربط في العالم».

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