«دبي ملينيوم» ينضم إلى قاعة مشاهير السباقات البريطانية

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم الجواد الأسطوري «دبي ملينيوم» بطل كأس دبي العالمي عام 2000 وأعظم خيل حمل شعار جودلفين، إلى قاعة مشاهير سلسلة كيبكو لأبرز الأبطال في تاريخ السباقات البريطانية.ومن المقرر أن يتم إدخال «دبي ملينيوم» رسمياً في قاعة المشاهير ضمن حفل سباق يوم الأبطال البريطانيين في أكتوبر المقبل بمضمار آسكوت، في نفس المكان الذي شهد انتصاراته في سباقات «كوين إليزابيث 2»، و«برنس أوف ويلز ستيكس».

ويملك «دبي ملينيوم» مسيرة حافلة بالإنجازات حيث حقق الفوز أربع مرات في سباقات الفئة الأولى، وجاءت خسارته الوحيدة ضمن مسيرة مهنية رائعة عندما لم يتحمل مسافة الميل ونصف الميل في سباق الداربي، وتفوق على زميله جواد جودلفين اللامع «ديلامي»، وكذلك على «جاينتس كوزواي»، و«مونتجو» عقب اقتراع عام.

بداية واعدة

ولد «دبي ملينيوم» بمزرعة دلهام هول في مارس 1996، وأطلق عليه هذا الاسم بعد بداية واعدة لمسيرته التدريبية مع ديفيد لودر، واستهل ابن «سيكينغ ذا غولد» سيرة مثالية بفوزه بفارق خمسة أطوال في يارموث في أكتوبر 1998.

وتم نقل الجواد إلى جودلفين تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور قبل موسمه في عمر الثلاث سنوات، واستمر في إبهار الجميع بانتصاراته في دونكاستر وغودوود قبل أن يتراجع إلى المركز التاسع في سباق الداربي. وقدم «دبي ملينيوم» عروضاً مميزة في العديد من المحطات خلال مسيرته منها فوزه بسهولة بسباق «بري اوجين آدم» وأنهى موسمه بفوزين على مسافة الميل.

حيث أردف عرضاً رائعاً في سباق بري جاك لو ماروا بانتصار مذهل بفارق ستة أطوال في سباق «كوين إليزابيث 2». وشهدت الألفية الجديدة تجلي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما فاز «دبي ملينيوم» بكأس دبي العالمي لعام 2000 بأسلوب رائع، محطماً الرقم القياسي لمضمار ند الشبا بحوالي نصف ثانية، منهياً السباق بفارق ستة أطوال.

استعراض

وعاد «دبي ملينيوم» إلى العشب لخوض سباق «برنس أوف ويلز ستيكس» في رويال آسكوت، ومرة أخرى حوّل أحد أكبر سباقات العالم إلى استعراض، حيث هزم «سوميتاس» بفارق ثمانية أطوال غير أن الإصابة حرمته من المنافسة في السباقات مرة أخرى وعاد إلى مزرعة دلهام هول، عقب ذلك حدثت مأساة في أبريل 2001، حيث أصيب «دبي ملينيوم» بداء العشب ولم تفلح كل جهود الفريق البيطري الخبير في إنقاذه.

ويتواصل إرث «دبي ملينيوم» في التألق من خلال ولده «دباوي»، الفحل الأكثر نجاحاً في بريطانيا على الإطلاق، وكذلك من خلال أحفاده «نايت أوف ثندر»، «تو دارن هوت»، «غياث»، «مودرن غيمز»، «نافال كراون»، و«سبيس بلوز»، وجميعهم يقفون كفحول تحت مظلة دارلي.

موقع فريد

علق هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في المملكة المتحدة ودبي قائلاً: من بين مجموعة من الخيول المميزة الأخرى، يشغل دبي ملينيوم موقعاً فريداً، فهو الموصوف بأنه الحصان المفضل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولقد شكلت مسيرته وإرثه جزءاً من جودلفين وجسّدت روح دبي، وفرضت سيطرته بالفوز بكأس دبي العالمي.

وهو السباق الذي سمي الحصان لأجل المنافسة والفوز به، بأسلوب استثنائي، وكذلك كانت انتصاراته الأخرى على المستوى الأعلى بما في ذلك سباق برنس أوف ويلز في مهرجان رويال آسكوت. واختتم أندرسون حديثه قائلاً: بعد 23 عاماً، لا يزال وجوده محسوساً من خلال ولده الفحل الرائد عالمياً «دباوي» وعدد من أحفاده الذين أصبحوا قوة مؤثرة في تحسين سلالة الخيول مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز