«باد جاي بومبادور» بطل كأس زايد في وارسو

المصدر: وارسو - البيان

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توج الجواد «باد جاي بومبادور»، بطلاً لسباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمهرة «فاخرة» بكأس الوثبة بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو.فيما فاز المهر «آلي سانت لون»، والمهرتان «هجمة» و«لور دو فاوست»، بسباقات كأس الوثبة ستاليونز بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت جميعها أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان محلياً ودولياً.

ولم يتأخر «باد جاي بومبادور»، للمعهد الفرنسي شيفال وليكويتيشن دبليو إي فيتا ستد، وقيادة اس لباييف، بإشراف إم كاكبرزيك، في إثبات أهليته للفوز بكأس زايد (جائزة أوروبا) البالغ إجمالي جوائزها المالية 157.500 زلوتي، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر.

وتمكن «باد جاي بومبادور» من التفوق بفارق 1.5 طول عن «ويلكي داكريس لكي زاكولسكي»، بإشراف أي وارزايك، وقيادة دوجدوربيك اولو، وسجل البطل 3:00:20 دقائق، فيما حل ثالثاً «ستورم أو أي» لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف.

كأس الوثبة بولندا

وأكدت المهرة «فاخرة» لإسطبلات الهيفي، بإشراف أي لاسكوسكي حسن ترشيحها في سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة الدونا لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 14.875 زلوتي بولندي، وسجلت البطلة 2:22:40 دقيقة. شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ حامد بن خادم آل حامد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأحمد المنصوري ممثل سفارة الإمارات في وارسو.

الوثبة ــ فرنسا

واجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، 35 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على ألقاب 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 60 ألف يورو.

ونال المهر «آلي سانت لون» جائزة السباق الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق نصف طول عن «جلاب» لياس لإدارة سباقات الخيل وقاطعاً المسافة في زمن وقدره 2:23:80 دقيقة.

وحصدت المهرة «هجمة» للشقب ريسنج بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني ـ بري موناليزا (1) لمسافة 2000 متر، بجوائز مالية قدرها 20 ألف يورو، ومسجلة 2:25:80 دقيقة.

وفازت المهرة «لور دو فاوست» لبيير ييفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو جورتيز، بكأس الوثبة ستاليونز الثالث ـ بري موناليزا (2)، لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وسجلت البطلة 2:20:90 دقيقة.

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