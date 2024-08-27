هيئة الإمارات لسباق الخيل تشارك في المؤتمر الآسيوي باليابان

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دولة الإمارات في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والمؤتمر الآسيوي الأربعين لسباقات الخيل بوفد رسمي برئاسة سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباق الخيل والذي تستضيفه مدينة سابورو اليابانية.

وسيلقي سعادة محمد سعيد الشحي كلمة رئيسية في المؤتمر الآسيوي الأربعين لسباق الخيل، تتناول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز وتطوير قطاع الفروسية على المستويين المحلي والدولي.وسيسلط الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لدعم رياضة سباق الخيل، بدءاً من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى توفير بيئة مثالية لازدهار هذه الرياضة العريقة.

كما سيتناول الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك استضافة وتنظيم أبرز السباقات العالمية، فضلاً عن الشراكات الدولية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للفروسية. وقال سعادة محمد سعيد الشحي:

«إن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية، مثل المؤتمر الآسيوي الأربعين لسباق الخيل، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال سباق الخيل. يتيح الحضور الفاعل لدولتنا في هذه المؤتمرات الفرصة لعرض إنجازاتنا الرائدة ومناقشة سبل تطوير هذا القطاع الحيوي على المستوى القاري والعالمي».

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