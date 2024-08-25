«اسباجليتا إم» بطلة المهرات في كأس الإمارات العالمية للخيول بالتشيك

المصدر: براغ - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضافت جمهورية التشيك، أول من أمس، البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 55 خيلاً تعود لـ 31 مالكاً من جمهورية التشيك ودول الاتحاد الأوروبي، منافسات مثيرة، وتعدّ ثالثة بطولات كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية في أوروبا، بعد بطولتي فرنسا والدنمارك، وتقام بالتزامن مع بطولة براغ الدولية للخيل العربية 2024.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرز اللقب الذهبي في بطولة الفحول «باريس» لمربط بوليا، وحصدت اللقب الفضي «بيتروس بي ايه» لمربط بي بي اتش بارايس، وفاز باللقب البرونزي «نيكو دي نابولي» لساركا نيميكوفا.

وحصدت «اسباجليتا إم» لبيوتر بودجورني، اللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى «كاترينا أو» لآدم اوشان، فيما حلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «سايكي روسكانا» لمربط ستادنينا كوني تشرشينو.

صدارة

وتصدر «موناركيو» لبوغدان ماسلنك، بطولة الأمهار محرزاً اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني وحقق اللقب الفضي «كيه أيه ميسي» لبافال كانكا، وذهب اللقب البرونزي إلى «جمال أيه كيو» لاليسكا برناردوفا.

وظفرت «بيندوغا» لسويكو سي زد و نينا سوسكيفيكوفا، باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني وحصدت اللقب الفضي «بيرشيا تتش» لنفس المالك، وثالثة وحصلت على اللقب البرونزي «باريسانا با» لمربط بي بي إتش بارايس.

وتعتبر بطولة جمهورية التشيك التاسعة وقبل الأخيرة لبطولات النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية، ويقام الختام بالعاصمة السورية دمشق يومي 20 و21 سبتمبر المقبل.

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