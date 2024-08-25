كأس زايد للخيول العربية تجتذب النخبة في وارسو

المصدر: وارسو ، باريس - البيان

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يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، عصر اليوم، فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس الوثبة ستاليونز، فيما تتنافس 35 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، وجميعها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان محلياً ودولياً.

وخصصت كأس زايد (جائزة أوروبا)، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر، وتجتذب (10) من نخبة الخيول القوية صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية.

والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم «ستورم أو أي» لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف، ولم يهزم الجواد المنحدر من نسل «ذا ريتشي» في ثلاثة سباقات هذا الموسم.

وينافس أيضاً «اوشن الموري» لرينيه كوخ، وقيادة كالسبيك أولو، ويسعى ابن «المرتجز» إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، و«باد جاي»، للمعهد الفرنسي شيفال وليكويتيشن دبليو إي فيتا ستد، وقيادة اس لباييف، وكلاهما بإشراف إم كاكبرزيك، وحقق ابن «نور ريسك الموري» فوزين هذا الموسم.

ترشيحات

وتتصدر المهرة «ليلى دو فيالتييه» للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي تتنافس فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وحققت «ليلى دو فيالتييه» ابنة «اف البحر» الفوز مرة وحلت ثانية هذا الموسم، وينافسها على اللقب «المامونية» لعبدالعزيز عبدالسلام الكلباش، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة كالسبيك أولو، وتسعى ابنة «المأمون مونلو» إلى تسجيل فوزها الأول هذا الموسم بعد حلولها في الميزان أربع مرات، وهناك «أتش أم الفايزا» لمزرعة دو سابواس ومدام موصلي، بإشراف جي دومانسكا، وقيادة اس أباييف، وحققت الفوز مرة هذا الموسم.

وسيكون مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، مسرحاً لتنافس 35 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، على ألقاب 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز.

وخصص السباق الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، وتشارك فيه 14 خيلاً متضمنة ممثلي ياس لإدارة سباقات الخيل يتقدمها «جلاب» بإشراف دي جوليمين وقيادة كليمنت ميريل، و«مقدام» بإشراف دي موريسون، وقيادة الكساندر جافلان، و«سرحان» بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرلن وهناك «غريم» لاسطبلات الأصايل الإماراتية بفرنسا، بإشراف فرانسو روهات، وقيادة أورتيز مندزابل.

وتتصدر المهرة «حمايم» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جاري سانشيز، ترشيحات 11 مهرات تتنافس في سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني ـ بري موناليزا (1) لمسافة 2000 متر، وأبرز المتحدين المهرة «بيرن بيبي بيرن» لاسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.

ويمثل ياس لإدارة السباقات في كأس الوثبة ستاليونز الثالث ـ بري موناليزا (2)، لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، المهرة «ياسات» بإشراف دي جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، وأبرز نتائجها حلولها ثانية في سباق يفيس بلانتان لمسافة 2000 متر في تولوز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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