خيول الإمارات تتألق في إنجلترا

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الانجليزية، بعد إضافة انتصارات جديدة على مضمار جودوود، ومهرجان إيبور على مضمار يورك في المملكة المتحدة.

وحقق «آيس ماكس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب «وليام هيل سلبريشن مايل ستيكس» للفئة الثانية لمسافة الميل «1600 متر» في مضمار جودوود بإنجلترا، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1:43:95 دقيقة، بفارق طول عن «بوكر فيس»، بقيادة الفارس هاري ديفيس، وإشراف سيمون، وايد كريسفورد.

وفي حفل ختام مهرجان إيبور على مضمار يورك حققت خيول الإمارات انتصارات بانتزاع «المنجد» لشادويل لقب سباق «كونستانتاين هانديكاب» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1:10:64 دقيقة.

وفاز «تيبل توك» لعبد الله المنصوري بلقب سباق «ميلروز هانديكاب» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب توم كلوفر، مسجلاً زمناً قدره 2:57:85 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز