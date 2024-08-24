«الينابي» و«انفجار» لـ«شادويل» يتطلعان للقب «سترينسل ستيكس» في ختام «إيبور»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يسدل الستار، اليوم، على مهرجان إيبور الإنجليزي، الذي امتدت فعالياته على مدار 4 أيام في مضمار يورك بالمملكة المتحدة، بمشاركة خيول الإمارات. وشهدت سباقات الأمس منافسات قوية أسفرت عن فوز «برادسل» بشعار «فيكتورياس ريسنغ» بلقب سباق «كولمور ننثورب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1000 متر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون مسجلاً زمناً قدره 57.43 ثانية بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيليفينغ».

وحل «شادو أوف لايت» لجودلفين وصيفاً في سباق «البسطي اكوي ورلد دبي جيمكراك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، فيما توج باللقب «كول هووف» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

ويختتم المهرجان اليوم فعالياته عبر 7 أشواط قوية يدشنها سباق «سترينسل ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر بمشاركة نخبة من الخيول أبرزها ثنائي «شادويل» وهما «الينابي» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز و«انفجار» بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 2800 متر «هانديكاب» 16 خيلاً أبرزها «دراماتيك ستار» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجاس، و«امبريال سوفيرجن» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كيه آر بروك، و«تيبل توك» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب توم كلوفر.

ويشارك في الشوط الختامي للمهرجان لمسافة 2100 متر «باي ستاندر» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كيه آر بروك، و«مرحبا ذا تشامب» لجابر عبدالله بقيادة الفارس روبرت هافلين وإِشراف المدرب كيفين ريان.

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