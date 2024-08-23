برعاية منصور بن زايد.. إقامة البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمي للخيل العربية في التشيك

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف جمهورية التشيك اليوم الجمعة البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتقام البطولة بمشاركة مجموعة من الخيول العربية من جمهورية التشيك ودول الاتحاد الأوروبي، وتعد ثالث بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في أوروبا بعد بطولتي فرنسا والدنمارك، وتقام بالتزامن مع بطولة براغ الدولية للخيل العربية 2024.

وتعتبر جمهورية التشيك من الدول الأوروبية التي تهتم بالخيول العربية، وتدير أنشطة الخيول العربية هناك الجمعية التشيكية للخيول العربية الأصيلة التي تأسست منذ العام 1993، وتضم الجمعية في عضويتها عدداً كبيراً من الملاك والمربين، بالإضافة إلى عدد كبير من الخيول العربية المسجلة، وبخلاف تسجيل الخيل العربية وإدارة كل ما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، تنظم الجمعية بطولتي براغ الدولية للخيول العربية، وبراغ الأوروبية للخيول العربية، وهما من أهم البطولات العالمية، التي تستقطب نخبة الخيول العربية الأصيلة من أوروبا ودول الشرق الأوسط، كما تنظم الجمعية العديد من الأنشطة السنوية.

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