«شادو أوف لايت» لجودلفين يتطلع للقب «جيمكراك ستيكس» في مهرجان إيبور الإنجليزي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تواصلت الإثارة في ثاني أيام فعاليات مهرجان إيبور الإنجليزي على مضمار يورك الشهير بالمملكة المتحدة، والذي يختتم فعالياته غداً، وحلقت «كونتنت» بلقب سباق «يوركشاير أوكس» للفئة الأولى المخصص للأفراس والأمهار لمسافة 2800 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ايدان أوبراين، ليواصل الثنائي أوبراين وريان مور التألق لليوم الثاني على التوالي بانتزاع أهم الألقاب.

وأحرزت «كونتنت» المركز الأول بزمن قدره 2.28.75 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة «يو غوت تومي» بقيادة الفارس هيكتور كروش وإشراف المدرب رالف بيكيت.وتقام اليوم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان بمشاركة خيول الإمارات، ويتطلع «شادو أوف لايت» لجودلفين اليوم في مهرجان إيبور إلى مواصلة انتصاراته بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي باستهدافه لقب سباق «جيمكراك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر.

وسيكون الصراع الأكثر شراسة على لقب سباق السرعة «ننثورب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1000 متر بمشاركة «فروست آت داون» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام نايت.

ويسدل الستار على الحفل بالشوط السابع للميل بمشاركة «فولتيرا» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ايفيس وإشراف المدرب كيفن ريان، كما يشارك «غولدن مايند» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوشن أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

وأشاد شارلي أبلبي بتطور أداء «شادو أوف لايت» لجودلفين المشارك في سباق «جيمكراك ستيكس» اليوم، وقال إن أداء «شادو أوف لايت» تحسن بشكل واضح وأصبح أكثر قوة منذ آخر سباق له، مضيفاً: «كنا دائماً نأمل في أن يصبح جواداً مناسباً لسباق «جيمكراك».

ولهذا السبب دفعناه للركض في وقت مبكر قليلاً عما توقعناه في البداية في يارموث، وقدم أداءً جيداً في ظهوره الأول، لكنه تحسن بشكل كبير في الشكل منذ سباق نيو ماركت، وأشعر أننا ندخل السباق بفرصة قوية».

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