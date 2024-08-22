خيول الإمارات تتطلع إلى الألقاب على مضمار يورك

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت فعاليات مهرجان «إيبور» الإنجليزي على مضمار يورك يوم أمس، بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، وعدد من الملاك، بالإضافة إلى محبي سباقات الخيل.

وحقق «سيتي أوف تروي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين التوقعات في أقوى سباقات الحفل بعد فوزه بلقب «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2100 متر، مسجلاً زمناً قدره 2.4.32 دقيقة بفارق طول عن «كالاندغان» بقيادة الفارس ستيفن باسكوير وإشراف المدرب جرافارد، ليواصل البطل مشوار التألق في عالم السباقات.

وتخوض خيول الإمارات التحدي في ثاني أيام مهرجان «إيبور» الإنجليزي على مضمار يورك، وتشتمل فعاليات الحفل على 7 أشواط أبرزها الشوط الرابع الرئيسي سباق «يوركشاير أوكس» للفئة الأولى والمخصص للأفراس والأمهار لمسافة 2800 متر، بمشاركة «سي ثيم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

والتي حققت في العام الماضي لقب سباق «سير هنري سيسل ستيكس» للمهرات والأفراس ضمن المهرجان ذاته. ومن أبرز الخيول المرشحة للقب «كوين أوف ذا برايد» بقيادة أشون مارفي وإشراف جون وثادي جوسدن.

وتشارك خيول الإمارات في عدة أشواط خلال الحفل، من بينها الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بمشاركة «فير آند فاست» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إسماعيل محمد. ويشارك «النجم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

كما تتطلع «نخيل» بالشعار ذاته لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى كسب التحدي في الشوط الخامس لمسافة 2800 متر المخصص للأفراس والمهرات بعمر 3 سنوات فما فوق، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز.

ومن أبرز المشاركين في الشوط السادس المخصص للخيول بعمر السنتين لمسافة 1400 متر، «إيج اوف غولد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سبيل ماستر» لسعيد سهيل بقيادة الفارس أوشن ميرفي وإشراف المدرب المدرب أندريه بالدينغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز