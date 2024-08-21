خيول الإمارات تطارد لقب «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار يورك بإنجلترا الذي يستضيف مهرجان «إيبور» بمشاركة خيول الإمارات، التي تسعى لتحقيق الفوز في مجموعة من سباقات الحفل أبرزها الشوط الرئيس على لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2100 متر.

ويمثل خيول الإمارات في السباق، «ألف ليلة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، و«ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجاس، و«رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كيه آر بروك.

كما تدفع شادويل بورقة أخرى في الشوط الرئيس وهو «إصرار» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن.ومن أبرز المرشحين في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، «ستي أوف تروي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

سباق الافتتاح

ويفتتح الحفل سباق «سمفوني جروب» لمسافة 1100 متر «هانديكاب» بمشاركة «تروبيكال آيلاند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كام هاردي وإشراف المدرب ريتشارد فاهي. ويشارك «رولينغ كورت» لجودلفين في بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي في الشوط الثاني «آكومب ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، كما يشارك «يروغ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

ويشهد الشوط الثالث «غريت فولنجر» للفئة الثانية على مسافة 2800 متر مشاركة «كينغز غامبيت» لمحمد جابر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب هارلي تشارلتون.ويسدل الستار على الحفل في الشوط الختامي «نيرسي هانديكاب» لمسافة 1200 متر بمشاركة «موفينغ فورس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة أوشن اور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

جاهزية

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «رولينغ كورت» لجودلفين في سباق «آكومب ستيكس»، وقال إنهم سعداء بأداء «رولينغ كورت» في مشاركته الأولى في مضمار سانداون وقد اكتسب قدراً كبيراً من الجاهزية عقب السباق، وأضاف: لقد شعرنا دائماً بأن مضمار سباق جيد مثل يورك سيكون مناسباً له، ويبدو السباق أكثر تنافسية مما كان عليه في الماضي مع تغير شروط السباق هذا العام، وسنشارك بجواد بدا مثيراً للغاية في مشاركته الأولى، وإذا ما استمر التحسن الذي شهدناه في الإسطبل، نأمل أن يكون منافساً قوياً مرة أخرى.

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