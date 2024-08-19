«لوسيل» يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بريطانيا

المصدر: لندن - وام

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أحرز المهر «لوسيل» للشقب ريسنغ لقب المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31.

واستضاف مضمار دونكاستر ببريطانيا المنافسات أمس في ختام الديربي العربي الإنجليزي.

وواصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة نجاحاتها وريادتها العالمية في المضامير الأوروبية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة.

ونجح المهر لوسيل المولود في عام 2020 للمالك والمولد الشقب ريسنغ، وينحدر من نسل (المرتجز X الدوحة بنت منجز) بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة أورتيز مندزابل، في الفوز بالسباق، وتمكن من تحقيق انتصاره الثالث من أصل 6 مشاركات.

وأظهر البطل مستوى قوياً في نهاية السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وحسم الأمتار الأخيرة لمصلحته بفارق رأس عن «إكسترا تايم» (فالينت بوي X ساند ويتش بنت بيرننج ساند) للمالك جاي نيفينس بإشراف المدرب ديفيد مورسون وقيادة الفارس تاج أوشي.

وتمكن من قطع مسافة السباق محققاً 02:21.81 دقيقة، بمشاركة نخبة الخيول العربية التي تمثل أفضل المرابط في بريطانيا وأوروبا.

وجاء ثالثاً «مُلفت» (المرتجز X جيزابيل ديس فورجيس بنت السكبي) ملك وإنتاج محمد بن فهد العطية بإشراف المدرب فرانسو روهو وقيادة الفارس لوكاس ديلوزير.

حضر فعاليات السباق فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وقام بتتويج الفائزين وتقديم الكؤوس للمدرب فرانسوا روهو والفارس أورتيز مندزابل.

وقال فيصل الرحماني: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات المبهرة التي حققتها المحطة السابعة ببريطانيا، بعد أن تابعنا سباقا مميزاً من كل الجوانب، بمشاركة نخبة الخيول الواعدة، بجانب الحضور الجماهيري المميز والاهتمام الإعلامي الكبير والأصداء الترويجية الواسعة للحدث، والسباق عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي في مشهد السباقات الإنجليزية العريقة».

وأضاف: «هذه النجاحات لسلسلة سباقات الكأس الغالية تأتي تتويجاً لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحريصون على تحقيق أهدافها وغاياتها بكل جولاتها العالمية، وتشجيع الملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم على المشاركة في جميع السباقات، والتهنئة للشقب ريسنغ بمناسبة فوز لوسيل بلقب المحطة السابعة».

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