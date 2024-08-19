«باسماري راش» تحصد كأس الوثبة في البرازيل

المصدر: ساو باولو - البيان

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حصدت المهرة «باسماري راش» لريكاردو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبرلي فيانا، لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 5 آلاف دولار، الذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، بنادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

واجتمع للسباق الذي تنظمه جمعية مربي الخيول العربية البرازيلية بالشراكة مع نادي ساو باولو للفروسية، سبعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست لمسافة 1000 متر، في المضمار العشبي.

وجاء فوز «باساماري راش» ابنة «مارد الصحراء» بفارق رأس عن وصيفها «كرومو ديجوك تريو» لتريو اجروبيكيوريا، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة دانيللو نوفيس، بعد أن ابتعد الثنائي بفارق 6.25 أطوال عن بقية المتنافسين، فيما جاء في المركز الثالث «ستد برازيل جافيا» لمزرعة تريو، بإشراف أي جي أس كوريا، وقيادة الفارسة البرازيلية الشهيرة جين الفيس، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:06:31 دقيقة.

يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»؛ والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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