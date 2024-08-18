"باسماري راش" بطلة كأس الوثبة للخيول العربية في البرازيل

المصدر: وام

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أحرزت المهرة "باسماري راش"، لريكاردو صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبرلي فيانا، لقب كأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق.

وأقيم السباق أمس على مضمار "سيداد جارديم"، في نادي "الجوكي كلوب" بمدينة ساو باولو البرازيلية، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد السباق، الذي نظمته جمعية مربي الخيول العربية البرازيلية، بالشراكة مع نادي ساو باولو للفروسية، مشاركة 7 خيول، تنافست لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي.

وحققت البطلة 1:06:31 دقيقة، بفارق رأس عن وصيفها، "كرومو ديجوك تريو" لتريو اجروبيكيوريا، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة دانيللو نوفيس.

يذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في يناير الماضي.

ويشهد المهرجان تنظيم 150 سباقا محليا ودوليا، خلال عام 2024، متضمنا سباقات للفئات الأولى الثانية والثالثة.

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