«العاصي» لـ«شادويل» يتألق في مضمار نيوبري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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واصل «العاصي» بشعار شادويل تألقه في المضامير الانجليزية بعد فوزه بلقب «غيوفري فرير ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2700 متر على مضمار نيوبري، بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس جيم كرولي، مسجلاً زمناً قدره 2.46.34 دقيقة، بفارق طولين عن «القريم»، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كي آر بيورك.

وحقق «العاصي» انتصاره الثاني خلال أسبوعين، بعد أن فاز بلقب «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» في مهرجان «جلوريوس جودوود»، على مضمار«جودوود» بإنجلترا مطلع الشهر الجاري.

ولم يخسر «العاصي» البالغ من العمر سبع سنوات إلا مرة واحدة عندما حل بالمركز الثاني في سباق ستيفنتون ستيكس من فئة «ليستد» على المضمار نفسه في نيوبري الشهر الماضي ليؤكد يوم أمس جدارته باللقب بعد أن قدم عرضاً مميزاً قاده للانتصار المهم.

وحقق المدرب وليام هاغاس الذي أشرف على تدريب «العاصي» ثنائية مهمة في أمسية مضمار نيوبري بعد أن نجح «تايبر فلو» بقيادة الفارس توم ماركواند في اقتناص لقب هنغرفورد ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بعد أن تقدم في آخر الأمتار في صراع رباعي على خط النهاية، مسجلاً زمناً قدره 1.23.46 دقيقة بفارق أنف عن الوصيف «ويتش هنتر».

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