كأس الوثبة في مضمار ساوثويل البريطاني اليوم

المصدر: لندن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار ساوثويل الرملي في ضواحي العاصمة الإنجليزية لندن، مساء اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس تصنيف 0 ـ 70، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتبدو حظوظ الجواد «أساسين» لجاي كيلواي، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرز، قوية، خاصة بأنه حل في المركز الثالث بفارق 3.75 أطوال عن «ريتش بولز بيش» في سباق مربي الإمارات لمسافة الميل بمضمار لنجفيلد الرملي مما رفع تصنيفه إلى 72 رطلاً، وسيكون المضمار الرملي والمسافة البالغة 2800 متر في صالح ابن «عاصي» البالغ من العمر 6 سنوات.

وسيكون «مراكب» للأصايل بلود ستوك ليمتد، بإشراف المدرب الشهير للخيول المهجنة الأصيلة هوجو بالمر، وقيادة جوني بيتس، نداً قوياً، حيث حل في المركز الرابع وبفارق 2.75 طول عن «أساسين»، ويبلغ تصنيفه 64 رطلاً. وهناك المهرة «فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة تيجان بادجت، الفائزة في السباقات مرة، وحلولها ثانية ثلاث مرات ويبلغ تصنيفها 62 رطلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز