كأس الوثبة للخيول العربية ينطلق في بريطانيا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "ساوثويل الرملي" في العاصمة البريطانية لندن غداً فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يتصدر الترشيحات الجواد "أساسين" لجاي كيلواي، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندر، و"مراكب" للأصايل بلود ستوك ليمتد، بإشراف المدرب الشهير للخيول المهجنة الأصيلة هوجو بالمر، وقيادة جوني بيتس، والمهرة "فيكتوريا" للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة تيجان بادجت.

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