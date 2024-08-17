«الغيد» بطلة كأس الوثبة في مضمار سان سباستيان الإسباني

المصدر: مدريد - البيان

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توجت المهرة الناشئة «الغيد» لجابر أحمد الغنيمي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس مايكل فورست، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، برعاية النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

واجتمع للسباق، 8 من المهرات والأمهار الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على المضمار العشبي لمسافة 2000 متر، والذي جاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ حتى آخر 200 متر قبل أن تتفوق «الغيد» بقيادة محنكة من فارسها على وصيفتها المهرة «أنيسة» لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون بفارق 4.5 أطوال.

وتمكنت «الغيد» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 2:16:15 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «دوق أوف مونلو» لأتش آر.دو جراند كورجون، بإشراف دي جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان.ومن جهة أخرى يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباق جائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1000 متر، بمشاركة سبعة خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وأبرز الخيول المتحدية هي «باساماري راش» ابنة البطل «مارد الصحراء» والأخت غير الشقيقة للبطلين «في جي راج المارد»، و«كلابتون أيه جيه آر»، و«ستاد برازيل جافيا» وهي حفيدة «منجز» من جهة والدها و«دورمان» من جهة والدتها، وهناك «كرومو ديجوك تريو» وهو ابن «ديجوك باي» حفيد «زولوس»، و«جازي راش» وهي حفيدة «مروان الشقب».

وتنظم بطولة جائزة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة من قبل جمعية مربي الخيول العربية البرازيلية بالشراكة مع نادي ساو باولو للفروسية.ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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