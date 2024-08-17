كأس رئيس الدولة للخيول بمضمار «دونكاستر» اليوم

المصدر: لندن - وام

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يستضيف مضمار «دونكاستر» في بريطانيا، اليوم، قمة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطتها السابعة، ضمن أجندة سباقات الكأس بنسختها الـ 31.وتقام سلسلة السباقات بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

وتشهد المحطة البريطانية مشاركة نخبة من الأمهار والمهرات الواعدة ، في قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي، على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للأمهار والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول: «فخورون بمواصلة منافسات الكأس لرحلتها الأوروبية وسط نجاحات كبيرة وأصداء عالمية ، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية، وتمثل محطة بريطانيا قمة سباقات الأجندة السنوية للحدث الاستثنائي الذي يؤكد مكانة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الإنجليزي للخيول العربية».

وعبر عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوجيهاته المستمرة التي أسهمت في وصول أجندة السباقات لأعلى مراتب النجاح العالمية. وأضاف: «إن مشاركة نخبة الخيل في السباق تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بالجولات كافة ما يقودنا لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية»، موضحاً أن التواجد في ختام الديربي العربي الإنجليزي ضمن المحطة البريطانية يؤكد مكانة الإمارات على خارطة سباقات الخيول العالمية ودورها في إعلاء شأن الخيل العربي.

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