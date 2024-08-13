صراع المهرات والأفراس في فرنسا اليوم

المصدر: باريس ـ «البيان»

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لا تست باسين آركاشون الفرنسي عصر اليوم، حيث يقام كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو.

وتأتي إقامة السباقات تنفيذاً لاستراتيجية المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهو الحدث الدولي المهم الذي يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وستكون الفرس «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اورتيز مندزابل، أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث تمكنت الفرس البالغة من العمر خمس سنوات، من الفوز بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى هذا العام بمضمار باريس لونج شامب.

وتنافس على اللقب المهرة «نورما الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح ناصر بوغنيم، وحصدت المهرة البالغة من العمر أربع سنوات بطولة المهرات للفئة الأولى بمضمار سانت كلود الفرنسي.

وهناك المهرة «درعية أم أي» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة لوكاس ديليزيه، وأبرز نتائجها حلولها ثالثة في كأس الوثبة بمضمار تاربس، والمهرة «أتش أم منتصرة» بقيادة فابريس فيرون، الفائزة مؤخراً بكأس الوثبة، والمهرة «أتش أم نشمة» بقيادة ماكسيم فولون، التي حلت ثالثة في كأس الوثبة في مضمار مونتبان، وكلاهما للمالكة ندى موصلي، وجميع هذه الخيول بإشراف توماس فورسي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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