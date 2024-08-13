«بن دري» يحلق في سماء لندن بفوزه بكأس «أمير ويلز» للبولو

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري للبولو ببطولة (كأس تالا كريست أمير ويلز) للبولو، والتي أقيمت في ملعب الملكة بنادي جارد بولو بوندسور في بريطانيا عقب فوزه على فريق بارك بالاس بنتيجة 12 / 9، بختام المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت على مدار 6 أشواط.

وأقيمت خلال الفترة من 27 يوليو ولغاية 11 أغسطس الجاري، وشهد البطولة مشاركة 6 فرق بتصنيف عالٍ 20 جول لكل فريق وبحضور جماهيري غفير معلناً عن نفسه بطلاً للمرة الأولى لفريق إماراتي يفوز بهذه البطولة.

تم تقسم الفرق الـ 6 على مجموعتين، حيث وضعت القرعة فريق بن دري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فرق بي بي بولو وفريق ليمتلس، وضمت المجموعة الثانية فرق اوجو كالينتي وفريق بارك بالاس وفريق شورلين. ومثل فريق بن دري كل من اللاعبين محمد حميد بن دري 3 جول وكيان هال 3 جول ولوكاس كريدو 6 جول وتوماس بانيلو 9 جول.

مسك الختام

وفي المباراة الختامية، والتي جمعت فريق بن دري مع منافسة فريق بارك بالاس بنتيجة 12 هدفاً مقابل 9 أهداف لفريق بارك بالاس، وحل فريق بي بي بولو بالمركز الثالث عقب فوزه على فريق شور لاين بنتيجة 8 / 5، ليتوج فريق بن دري بكأس البطولة والهدايا التذكارية والفريق الوصيف بالهدايا التذكارية، وكذلك الفريق صاحب المركز الثالث بالهدايا المخصصة لكل مركز، وحصل اللاعب محمد بن دري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

مسيرة الفريق

خسر فريق بن دري مباراته الأولى أمام فريق بارك بالاس بنتيجة 9 / 10، وفاز في مباراته الثانية على فريق اوجو كالينتي 14 / 8، وفاز في مباراته الثالثة على فريق شورلين 12 / 10، ليتأهل بعدها إلى دور نصف النهائي ليقابل للمرة الثانية وفق نظام البطولة فريق شورلين ويكرر الفوز علية بنتيجة 12 / 11، ليتأهل للنهائي لمواجهة فريق بارك بالاس ويفوز 12 / 9 ويتوج بكأس البطولة.

وأعرب رجل الأعمال والقطب النصراوي واللعبة والمسؤول عن الفريق حميد بن دري عن سعادته بهذا الفوز، والذي اعتبره فوزاً للإمارات واللعبة فيها يعكس مدى تطور اللعبة بالدولة والاهتمام الذي تحظى به، ومن خلال البنية التحتية لهذه الرياضة التي استقطبت العديد من اللاعبين وخاصة الشباب منهم.

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