دراما ألمانية جديدة في الخماسي الحديث

المصدر: فرساي - د ب أ

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عاشت الألمانية أنيكا شليو دورة ألعاب أولمبية أخرى للنسيان، بعد أن كادت تسقط من الحصان «أريزو دي ريفيرلاند»، قبل أن يرفض القفز فوق الحاجز أمس. ولذلك، فشلت شليو في التأهل للنهائي الذي يُقام اليوم.

وقبل ثلاثة أعوام في أولمبياد طوكيو، رفض حصانها التحرك، وتم إرسال مدربتها كيم رايسنر لبلادها بعد التقاط بعض الصور لها وهي تقوم بضربه. وانتقدت شليو أيضاً في طوكيو للطريقة التي استخدمت بها السوط وتعاملت بها مع الحصان. هذه الفضيحة دفعت المسؤولين إلى شطب قفز الحواجز من رياضة الفروسية عقب الأولمبياد.

في الوقت نفسه، سقطت الألمانية ريبيكا لانجرير بينما كانت تمتطي الحصان قبل المسابقة. ولم تتعرض لإصابات خطيرة لكن الحكام منعوها من المنافسة على الحصان وفشل الاحتجاج الذي تقدمت به. وأكملت المسابقات الأربع الأخرى، ولكنها لم تتمكن من التأهل للنهائي بسبب عدم حصولها على أي نقاط في مسابقة الركوب.

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