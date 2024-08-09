كأس شيرغار للخيول في مضمار أسكوت غداً

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن مضمار أسكوت في المملكة المتحدة غداً سباقات كأس شيرغار للخيول، التي تُعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم.

ويشارك فيها مجموعة من أشهر الفرسان الدوليين. يتنافس في سباق العام، الذي ترعى سوق دبي الحرة أشواطه الستة، 12 من أفضل الفرسان في العالم، بمن فيهم سيمي هيفرنان، الذي تُوج عدة مرات بسباقات الخيول الكلاسيكية، والفارس الصاعد بيلي لوغانن والفارسة ماري فيلون الفائزة بسباق الفئة الأولى الفرنسي.

وسيتوزع الفرسان المشاركون على أربعة فرق تمثل بريطانيا العظمى وأيرلندا، وأوروبا، وعموم العالم، وفريق السيدات، حيث ستشارك فيلون، أول فارسة فرنسية تُتوج بسباق الفئة الأولى في بلادها، ضمن فريق السيدات بقيادة المتألقة هايلي تيرنر، في مشاركتها القياسية الـ17 في الحدث.

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