كأس شيرغار للخيول في مضمار أسكوت غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن مضمار أسكوت في المملكة المتحدة غداً سباقات كأس شيرغار للخيول، التي تُعد من أبرز منافسات فرق الفرسان في العالم، ويشارك فيها مجموعة من أشهر الفرسان الدوليين.

يتنافس في سباق العام، الذي ترعى سوق دبي الحرة أشواطه الستة، 12 من أفضل الفرسان في العالم، بمن فيهم سيمي هيفرنان، الذي تُوج عدة مرات بسباقات الخيول الكلاسيكية، والفارس الصاعد بيلي لوغانن والفارسة ماري فيلون الفائزة بسباق الفئة الأولى الفرنسي. وسيتوزع الفرسان المشاركون على أربعة فرق تمثل بريطانيا العظمى وأيرلندا، وأوروبا، وعموم العالم، وفريق السيدات، حيث ستشارك فيلون، أول فارسة فرنسية تُتوج بسباق الفئة الأولى في بلادها، ضمن فريق السيدات بقيادة المتألقة هايلي تيرنر، في مشاركتها القياسية الـ17 في الحدث، وذلك إلى جانب سافي أوزبورن، التي أهدت اللقب لفريق السيدات العام الماضي.

أما فريق «عموم العالم» فستقوده البريطانية المقيمة في أستراليا راشيل كينغ، الفائزة خمس مرات بسباقات الفئة الأولى، ويضم في صفوفه أيضاً اليابانية ناناكو فوجيتا، التي شاركت في سباقات كأس شيرغار للمرة الأولى في عام 2019، والشابة الجنوب إفريقية (23 عاماً) راشيل فينيكر، التي حققت الفوز في 250 سباقاً حتى الآن.

وسيتولى الفارس الكازاخي بوريزان مورزاباييف، بطل سباقات الأرض المنبسطة 4 مرات في ألمانيا، قيادة فريق أوروبا إلى جانب الإيطالي ألبرتو سانا، الذي حقق الفوز 400 مرة، بما في ذلك الفوز مرتين بسباق 2000 غينيس في بلده الأم إيطاليا في عامي 2021 و2022، والإسباني جوز لويس بوريغو (500 فوز).

وسيشهد فريق «بريطانيا العظمى وأيرلندا»، بقيادة الفارس الفائز بكأس دبي العالمية تادغ أوشيا، أول مشاركة للفارس بيلي لوغانن في كأس شيرغار، بعد أن واصل الشاب (18 عاماً) صعوده بسرعة ملفتة بتسجيله أول انتصارين له في سباقات رويال أسكوت في يونيو الفائت، حيث سيجتمع شباب لوغانن مع خبرة هيفرنان (52 عاماً) الذي حقق نحو 1,000 فوز في مسيرته، بما في ذلك الفوز في كل من ديربي وأوكس في إبسوم. وللمرة الأولى في تاريخ كأس شيرغار للخيول سيتساوى عدد الفرسان المشاركين من الإناث والذكور.

وقال راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي، سوق دبي الحرة: «سعداء باستقطاب كأس شيرغار الدائم لنخبة الفرسان في العالم، ونهنئ مضمار أسكوت مجدداً على التنظيم الناجح للحدث وعلى استضافته لأبرز الفرسان الدوليين».

يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة المالية للحدث 500 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك جائزة مالية لصاحب المركز العاشر في كل شوط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز