«الرفاع» يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

المصدر: بروكسل - وام

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أحرز الجواد «الرفاع» لقب المحطة البلجيكية السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، على مضمار ولينجتون بمدينة اوستند ضمن سلسلة سباقات النسخة رقم 31.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية. وتمكن البطل الرفاع المولود في عام 2019، وينحدر من نسل المرتجز سليمة بنت منجز للمالك محمد بن فهد العطية بإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس لوكا ديلوزير من حسم لقب سباق بلجيكا، بفارق أنف عن الزرقاء دي إيه إيه أف البحر شيفا دي إيه بنت عامر.

وأظهر البطل أداء قوياً في مشهد نهاية السباق، الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول، من عمر 4 سنوات فما فوق، قاطعاً مسافة السباق بزمن 02:09.34 دقيقة، في حين جاء بالمرتبة الثالثة «إي ال باسو تي» - المرتجز - بورتا تي بنت مروان. حضر السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسط حضور جماهيري كبير، ليبرهن سباق المحطة البلجيكية على مكانة وقيمة الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في بلجيكا وأوروبا. وقال الرحماني: «تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى مراحل متقدمة واستثنائية تسهم في إعلاء شأن الخيل العربي».

وأضاف: «نعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السادسة في سلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2024، التي تمثل دافعاً كبيراً لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث». وهنأ المالك محمد بن فهد العطية بمناسبة فوز الجواد «الرفاع»، بلقب سباق المحطة البلجيكية، التي شهدت تنافساً استثنائياً ضمن الفئة الثالثة، ما يترجم المكانة المرموقة للحدث، والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق، الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 31 عاماً.

وقال: «سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده مضمار ولينجتون في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، ما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاساً مهماً للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم، ليرسخ المزيد من الإنجازات للمسيرة التاريخية للحدث وسمعته المرموقة».

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