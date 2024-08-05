كأس الوثبة يجتذب 8 خيول في لنجفيلد

المصدر: لندن - البيان

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يستقطب مضمار لنجفيلد العريق بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4 آلاف جنيه استرليني، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتبدو الحظوظ متقاربة في سباق كأس الوثبة للتكافؤ تصنيف صفر إلى 55، أبرزها المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجت، التي سبق أن قادتها للفوز بمضمار لنجفيلد الرملي، والذي يناسبها.

ويطارد اللقب «كولجاني» لرافلس بارتنرشب، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة شارلي برايس، الذي حل ثانياً بفارق 2,5 طول خلف «ديليكيتس» في مسافة 1200 متر بمضمار لنجفيلد، ولكن زيادة المسافة اليوم ربما تلعب في صالحه.

المنافسة الثالثة هي المهرة «زيزانيا دو مازيت» ذات التوليد الفرنسي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وتعود ملكيتها لتوكوود بلود ستوك.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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