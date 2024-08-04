كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع النخبة في بلجيكا غدا

المصدر: وام

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أكد سعادة مطر اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في منافسات المحطة السادسة ببلجيكا ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 31، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا.

وقال الظاهري : بفخر واعتزاز تقودنا الرؤية السديدة والدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى نجاحات محطاتنا العالمية، بتوجيهاته المستمرة لتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربي والوصول به لأعلى المراتب العالمية عبر بوابة الكأس الغالية.

ويستضيف مضمار "ولينغتون" في أوستند بمملكة بلجيكا غداً الاثنين منافسات المحطة السادسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 31.

وتشهد المحطة البلجيكية مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أوروبا، حيث تواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في كافة جولاتها بالمضامير الأوروبية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعما للخطط الرامية لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

كما يشهد الحدث تواجد مميز لمجموعة من نخبة أبطال الموسم، ويتقدم المشاركين في السباق الذي يقام لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، بطل المحطة الخامسة في السويد الجواد "فريدي بي" (تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، بقيادة الفارس فاندربيك.

وهناك بطل محطة بولندا الرابعة "باد جاي بومبادور" (نو ريسك الموري × بيرنايس رويال بنت دورمان) للمالك اسطبل ايفيتا وإشراف المدرب ماتشيك كاتسيبيك وقيادة الفارس مايكل أبيك.

كما تضم القائمة "الرفاع" (المرتجز × سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية بإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس لوكا ديلوزي، بجانب "الباسو تي"، و"الزرقا دي إيه" ( إيه إف البحر × شيفا ديه ايه بنت عامر) "بيكاسو تي"، و"يشار دي إيه"، و"فريدة بي"، إضافة إلى "رازا بي".

وأكد مطر الظاهري، أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية، وقال إن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة وترسيخ المكانة المرموقة للكأس الغالية يمثل امتداداً مهماً لجميع سباقات النسخة رقم 31 التي تشكل محوراً جوهرياً في نهضة وتفوق الخيل العربي ومعاصرته لمرحلة استثنائية حافلة بالنجاحات والتقدم.

وأشاد بتواجد الخيول الأبطال من جديد والمشاركة المميزة في سباق المحطة البلجيكية، معرباً عن ارتياحه لمواصلة الكأس الغالية لأهدافها الطموحة للارتقاء بمسيرة الخيل العربي عالميا والعمل على تعزيز تواجدها في المضامير الأوروبية، تأكيدا لرسالة الإمارات السامية لدعم الملاك والمربين للخيل العربي في كافة دول العالم.

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