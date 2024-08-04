«سندريلاز دريم» لجودلفين تخطف لقب «ساراتوغا أوكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «سندريلاز دريم» لجودلفين بلقب سباق «ساراتوغا أوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.54.92 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «كاثينماريسا» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ريتشارد دوترو.

وجاءت في المركز الثالث «دانسينغ إن ديكسي» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب مارك كاسي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (تمتاز «سندريلاز دريم» باتساع خطوتها، وهي ليست الأكبر حجماً ولكن أسلوبها يتناسب مع المضامير هنا، وتجيد التعامل معها وتبدو أكثر نضجاً مع كل سباق، بدت رائعة قبل الدخول إلى السباق، لكن القلق الوحيد الذي كان يساورنا هو أنها بذلت مجهوداً كبيراً في سباق «بيلمونت أوكس»، وكنا نتساءل إن كان ذلك سيترك أثراً، من الواضح أنها لم تتأثر).

وأضاف: (في سباق «بيلمونت أوكس»، كانت الوتيرة سريعة وكان عليها تعويض فارق كبير، والشرائح الزمنية كانت هادئة في الصدارة، ولحسن الحظ، كانت المجموعة المشاركة أصغر، لذا لم يكن على الفارس وليام تعويض الكثير من الفوارق، كما أن «سندريلاز دريم» أصبحت متعددة الأساليب ومحترفة جداً هنا).

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