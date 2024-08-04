«العاصي» لـ«شادويل» يتألق في ختام «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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اختتم، يوم أمس، مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا، بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، وعدد من الملاك، بالإضافة إلى محبي سباقات الخيل.

وشهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، التي حققت ثنائية، إذ كانت البداية مع «العاصي» لـ«شادويل»، الذي خطف لقب «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.38.17 دقيقة، وبفارق طول عن «ريلنثليس فويجر»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وفي الختام، تسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الشوط، بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

وأضاف «سبل ماستر» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، الانتصار الثاني، عقب قرار لجنة التحكيم بمنح لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر، مناصفة مع «هوت شوت»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، عقب دخولها خط النهاية في ذات اللحظة.

وفي باقي الأشواط، توجت «تيرم أوف إنديرمنت» بلقب الشوط الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس»، المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس بيلي لي وإشراف المدرب هنري دي برومهيد، مسجلة زمناً قدره 3.02.91 دقائق، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «نايت سباركل»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

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