11 خيلاً في كأس الوثبة بمضمار رويان الفرنسي

المصدر: روما،باريس - البيان

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توج الجواد «فيسبروي» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار ليفورنو كابريلي الإيطالي، فيما تتوجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، عصر اليوم، إلى مضمار ضاحية رويان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة ألبان جامي، ضمن فعاليات النسخة 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وسيطر الجواد «فيسبروي» لكلوديا دو كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي وقيادة أراس ميلكول، على مجريات سباق كأس الوثبة ـ بريميو سمر لمسافة 1500 متر، على مضمار ليفورنو كابريلي الإيطالي، متفوقاً بفارق طوليين عن صاحب المركز الثاني «فويل»، فيما جاء في المركز الثالث «ميركيوريو جو». من جهة أخرى، يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر على مضمار رويان العشبي، 11 جواداً، وهو رقم قياسي من الخيول التي تشارك في مضمار رويان الفرنسي.

ترشيحات

وأبرز الخيول المتحدية المهرة «كيوما دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة الفارسة مارلين ماير، وتسعي ابنة «نو ريسك الموري» لتحقيق فوزها الأول من إجمالي 8 مشاركات، حلت خلالها في المركز الثاني ثلاث مرات.

وتنافس على السباق «ماسيفا دو مونلو» لروبرت بورديت، وإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست، و«أندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون وقيادة كليمنت كاديل، وسبق للمهرة أن حلت في المركز الثاني في سباق الفئة الثالثة، والرابعة في سباق «قوائم».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم حوالي 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.

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