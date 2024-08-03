«بيج إيفز» يحقق التوقعات في «كينج جورج ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المرشح الأول «بيج إيفز» بلقب سباق «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

كما حقق «ليد آرتيست» لـ«جودمونت» لقب «ثوروبريد ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وتختتم اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 12 مهرة وفرساً، أبرزها «فري ويند» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«كيس كورستر» بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ديفيد منويزير.

فيما سيشارك كل من «العاصي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«أيميريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان في شوط «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز