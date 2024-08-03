خيول جودلفين تواجه تحدي الأقوياء في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تسعى خيول جودلفين فجر الأحد إلى تأكيد مواصلة تألقها في السباقات الأمريكية، إذ سيشارك «فيرست ميشن» في سباق «ويتني ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «ساراتوغا»، بقيادة الفارس فلورنت جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «سارت تدريبات «فيرست ميشن» بشكل ممتاز خلال الإعداد للسباق، وبينما خيب آمالنا في المرة الثانية حينما كان المرشح المفضل في سباق «ستيفن فوستر»، لم نفقد الثقة في قدرته على المنافسة بالمستوى الأعلى، سيكون هنا في مهمة لاستعادة الألق لمعرفة ما إذا كان يمكنه التقدم ليصبح فائزاً في الفئة الأولى».

وأضاف: «إنه سباق قوي للغاية مع ستة من المنافسين الأقوياء بما في ذلك الفائز بسباق بريكنس وبيغاسوس وورلد كب «ناشونال تريشر»، وندخل السباق بتفاؤل حذر بدلاً من الثقة».

ساراتوغا داربي

كما ستشهد الأمسية، مشاركة «ليجند أوف تايم» في شوط «ساراتوغا داربي» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «لم يحصل «ليجند أوف تايم» على الفرصة الكاملة في سباق «بيلمونت ديربي»، لكنه خرج من السباق بحالة جيدة، لديه خبرة قيمة في السباقات في الولايات المتحدة الآن، ونأمل أن نجد له ظروفاً أفضل هنا، ويفترض أن تكون فرصته كبيرة».

تروي ستيكس

يشارك «مسشيف ماجيك» في سباق «تروي ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي:

«لدى «مسشيف ماجيك» خبرة على المسار ويدخل هذا السباق بحالة ممتازة، انطلق من بوابة خارجية في سباق «جايبور»، ولديه موقع أفضل هنا بالجهة الداخلية، أنا واثق من أنه سيقدم سباقاً قوياً آخر، على الرغم من أنه يحتاج إلى بعض الحظ والظروف المواتية من أجل الفوز».

تحدٍ جديد

ومن جانب آخر، تطمح «بريتي ميسشيفوس» إلى تحقيق لقب «كليمنت إل هيرش» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «ديل مار»، بقيادة الفارس أومبيرتو ريسبولي وإشراف المدرب بريندان والش.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «حققت «بريتي ميسشيفوس» مركزين جيدين في كلتا مشاركتيها هذا العام بالفئة الأولى، ونتوقع عودتها إلى أفضل حالاتها هنا، لا يمكن أن يكون بريندان أكثر سعادة بالطريقة التي تدخل بها السباق، نأمل أن تحصل على وتيرة أسرع تناسب أسلوبها في الركض».

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