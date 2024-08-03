«شباب» و«المبهر» بطلا كأسي الوثبة بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي

المصدر: باريس - البيان

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لمع بريق «شباب»، و«المبهر»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، حين توجا بلقبي سباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أول من أمس بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 23 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالاتها، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وخطف «شباب» للشقب ريسنج، بقيادة الفارسة مارجوت روماري، نجومية السباق الأول على لقب كأس الوثبة ـ بري بوركجاري «قوائم» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ومنح المهر «المبهر» لخليفة بن شعيل الكواري، الثنائية للمدرب توماس فورسي والفارسة مارجوت روماري، بفوز سهل بلقب السباق الثاني لمسافة 2150 متراً، بمشاركة 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على لقب كأس الوثبة ـ بري دهمان.

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