«أوبرا سينجر» نجمة «ناسو ستيكس» في ثالث أيام «جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «أوبرا سينجر» بلقب سباق «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.04.96 دقيقة وبفارق رقبة عن «سي ذا فاير» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفر «بلاك فورزا» بلقب «ريتشموند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل، وإشراف المدرب مايكل أوكالاغان، فيما خطف «جان بروغيل» لقب «غوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وتتواصل الإثارة في اليوم الرابع للمهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «بيج إيفز» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل آبلبي، «عصفورة» بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب هنري دواير،«بيليفنج» بقيادة الفارس بيلي لوغنان، وإشراف المدرب جورج بووي.

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