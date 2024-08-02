«سندريلاز دريم» لجودلفين تخوض التحدي في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتطلع «سندريلاز دريم» لجودلفين إلى مواصلة التألق في المضامير الأمريكية، عندما تشارك فجر السبت في سباق «ساراتوغا أوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام على مضمار «ساراتوغا»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (حققت «سندريلاز دريم» فوزاً رائعاً على هذه المسافة في «بلمونت أوكس» عندما حطمت الرقم القياسي للمضمار وخرجت من السباق بشكل جيد للغاية، تكرار ذلك الأداء سيجعل من الصعب هزيمتها).

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