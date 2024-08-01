«نوتابل سبيتش» لجودلفين نجم «ساسكس ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج نجم الـ«2000 جينيز الإنجليزي» «نوتابل سبيتش» لجودلفين بلقب الشوط الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.35.97 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس.

وكانت بداية الانتصارات الإماراتية، قد جاءت عبر «راقية» لـ«شادويل»، التي توجت بلقب «أوك تري ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر«الفئة الثالثة» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب أوين بوروز، عقب قرار لجنة التحكيم بحرمان «جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان من الفوز، ومنحها المركز الثاني بسبب وجود مخالفة تمثلت في انحراف «جبارة» عن المسار وتداخلها على مسار «راقية».

واختتمت «كوتو دي كازا» لمحمد سلطان الثلاثية الإماراتية بتحقيقها لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس هاري ديفيز، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وفي باقي أشواط الأمسية، حافظ «الغدير» لـ«الشقب ريسنج» على لقب «قطر إنترناشونال ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب فرانسوا روهوت، فيما خطف «بيج موجو» لقب «موليكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

وتتواصل الإثارة في ثالث أيام المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو سباق «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، تتقدمها «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطلة الـ«1000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان، التي ستدخل في منافسة شرسة مع «أوبرا سينجر» وصيفة «كورونيشن ستيكس» بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«إميلي أبجون» بقيادة الفارس كيران شومارك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

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