23 خيلاً تتنافس غداً ضمن سباقين لكأس الوثبة بفرنسا

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "مونت دو مارسان" في العاصمة الفرنسية باريس غداً ( الخميس) منافسات سباقين لكأس الوثبة “ستاليونز” بمشاركة 23 خيلاً عربية أصيلة وذلك برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة، جائزة " بري بوركجاري" لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق.

وينافس على اللقب المهر "سفير" بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة فابريس فيرون، والمهرة "ديفانا شيكا" لوذنان للسباقات، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الكساندر جافلان.

وتشارك 15 خيلاً في عمر 3 سنوات في السباق الثاني لمسافة 2150 متراً على لقب كأس الوثبة جائزة " بري دهمان".

وتنافس ياس لإدارة سباقات الخيل بكل من "ضاوي" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، و"عابد" بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست إلى جانب المهر "محترم" للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان.

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