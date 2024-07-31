«كيبريوس» يخطف الأضواء في «جودوود كب ستيكس»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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توج «كيبريوس» بلقب «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، في افتتاح مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار«جودوود» بانجلترا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.21.53 دقائق وبفارق 4 أطوال عن «سويت وليام» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن .

كما شهدت الأمسية تألق «أوموري سيتي» لجودلفين الذي خطف لقب «فينتيج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.13 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «وولف أوف بادنوخ» لفترياني هاي بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وفي باقي الأشواط ، اقتنص «أودينس» لقب «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.23.90 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «آرت باور» بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب تيم إيستربي .

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