في ثاني أيام «جلوريوس جودوود».. صراع مثير على لقب «ساسكس ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تستمر الإثارة في ثاني أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والذي سيشهد مشاركة «نوتابل سبيتش» لجودلفين نجم الـ«2000 جينيز الإنجليزي» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وكان من المقرر مشاركة «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطل الـ«2000 جينيز الإيرلندي» و«سانت جيمس بالاس ستيكس»، إلا أن المدرب ريتشارد هانون اعلن عن انسحابه اليوم نظراً لإصابة البطل بالتهاب رئوي بسيط يمنعه من المشاركة غداً.

مشاركات قوية

كما سيشهد الشوط مشاركة «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «هنري لونغفيلو» وصيف سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «فاكتور شيفال» بطل سباق «دبي تيرف» بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير، «سوني ليستون» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

إشارات قوية

وقال المدرب شارلي آبلبي: (حصل «نوتابل سبيتش»على فترة راحة قصيرة منذ مهرجان «رويال آسكوت» ومضت تحضيراته بشكل ممتاز، من الواضح أن مشاركته في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» كانت مخيبة للآمال وكان سباقاً غريباً حيث لم ينه السباق بقوة، لقد قمنا بفحصه من قبل الأطباء البيطريين بعد ذلك ولم نجد أي شيء غير طبيعي).

وأضاف: (إنه يبدو رائعاً في الوقت الراهن ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بأدائه. لقد أظهر لنا جميع الإشارات الصحيحة ونحن نتطلع بشدة إلى السباق).

الشوط الأول

وستكون ضربة البداية مع الشوط الأول لمسافة 2400 متر، الذي سيشهد مشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «أوبن سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «أوك تري ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة كل من «جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، «راقية» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث «موليكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، 16 خيلاً يتقدمهم «أيستيريوس» لـ«وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «سيلنداين» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر، «مستر لايتسايد» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، مشاركة 12 مهرة أبرزهن «ترو ويزدوم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون، «وردة جميلة» لسلطان علي بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «إمبريال كورتر» لعلي سعيد بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، «كاندل أوف دبي» لجابر عبدالله بقيادة الفارس فينسنت سي واي هو وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط السادس

تشارك في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، 11 مهرة أبرزهن «لاكي جفت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كوتو دي كازا» لمحمد سلطان بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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