مهرجان «جلوريوس جودوود» ينطلق اليوم بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، ويستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 7 خيول يتقدمهم «كيبريوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«سويت وليام» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«كولترين» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات الإماراتية ابتداء من الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 18 خيلاً يتقدمهم «انفجار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«بايستاندر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

الشوط الثاني

يشارك «أوموري سيتي» لجودلفين في الشوط الثاني «فينتيج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: قدم «أوموري سيتي» أداءً جيداً بسباق «جولاي ستيكس»، حيث اعتقدت حينها بأن الارتقاء إلى مسافة سبعة فيرلونغ ستناسبه، إنه يتمتع بمستوى جيد من القدرات وأعتقد بأن المضمار سيكون مناسباً له أيضاً، نأمل أن يتمكن من تحقيق المزيد من التحسن على هذه المسافة.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة «نوبل ديناستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: «نوبل ديناستي» جواد ذو أداء صلب ويتجه إلى هذا السباق عقب فوز رائع في «كرايتريون ستيكس»، لم يكن أداؤه جيداً في هذا المهرجان قبل عدة سنوات، لكنه لم يكن جاهزاً في ذلك اليوم وهو حصان مختلف الآن، هذا السباق يعد خطوة متقدمة عن مشاركته الأخيرة وسيحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه، لكنه في حالة جيدة ويستحق مكانه في المجموعة.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مشاركة 15 خيلاً أبرزهم «بلو بيناتوبو» لجابر عبدالله بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب شارلي جونستون، فيما تشارك «ميس بوداشيوس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

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