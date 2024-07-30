نقص الأموال يهدد استمرارية سباقات الخيل البريطانية

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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تعيش سباقات الخيل في إنجلترا أزمة مالية حقيقية بدأت أجراسها تقرع بقوة خلال هذا الموسم، عبر عدد من الأزمات المتلاحقة بين هيئة السباقات البريطانية والشركات المالية المرتبطة بهذا القطاع.

وتجسدت هذه الأزمة بقوة خلال شهر يونيو الماضي، عندما تحدث نيك سميث، مدير السباقات في مضمار«آسكوت» لصحيفة الـ «ريسنج بوست» البريطانية كاشفاً عن فشلهم في جذب أبرز نجوم السباقات في اليابان وهونج كونج للمشاركة في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، والسبب يعود إلى قوة الجوائز المالية للسباقات التي تقام في الشرق الأوسط أبرزها «كرنفال سباقات دبي» و«كأس دبي العالمي»، مما خلق تحدياً كبيراً للسباقات البريطانية.

صعود كبير

كما دخلت السباقات الأمريكية على الخط، وباتت تهدد نظيرتها البريطانية، بفضل الزيادة الكبيرة في الجوائز المالية، مما دفع الكثير من الملاك والمدربين والفرسان على تفضيل الوجهة الأمريكية، إذ تحول هذا القطاع الرياضي إلى استثمار اقتصادي ناجح، والدليل على ذلك نتائج دراسة التأثير الاقتصادي لقطاع الخيول للعام 2023 التي نشرها مجلس الخيول الأمريكي المعني بمتابعة اقتصاد قطاع الفروسية والسباقات هناك، وأظهرت بأن التأثير الإجمالي لسباقات الخيل الأمريكية فقط وصل إلى أكثر من 36.4 مليار دولار، كما وفرت أكثر من 491 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 16 مليار دولار أضيفت من القيمة المباشرة إلى الاقتصاد.

دور سياسي

وانتقل ملف تعديل أوضاع سباقات الخيل البريطانية إلى رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، الذي سيحاول إعطاء دفعة جديدة للمحادثات بين الهيئة البريطانية لسباقات الخيل ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة والشركات المالية المرتبطة بقطاع السباقات بشأن التمويلات المالية والضرائب، والتي انهارت في شهر مايو الماضي عقب دعوة رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، إذ فضلت بعض الأطراف انتظار نتائج الانتخابات التي أعادت حزب العمال في نهاية المطاف إلى «10 داونينغ ستريت» بعد سنوات طويلة من سيطرة حزب المحافظين.

رؤية جديدة

وأظهرت هذه الأزمة، ضرورة إيجاد عدد من الحلول المبتكرة للحد من الخسائر المالية في هذا القطاع، وجذب رؤوس الأموال الخارجية للمساهمة في تطوير السباقات البريطانية، إذ نشرت «ريسنج بوست» في شهر مايو الماضي تقريراً مطولاً، تحدثت فيه عن دراسة أبرز صناع القرار في قطاع السباقات إمكانية إنشاء كيان تجاري معني بهذا المجال. وأضاف التقرير بأن الخطة تقترح تنازل بعض المضامير البريطانية عن جزء من أصولها في السباقات العريقة لصالح عدد من الصناديق الاستثمارية والسيادية العالمية، على أن يتم العمل بهذه الخطة في العام 2026 في حال تمت الموافقة عليها.

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