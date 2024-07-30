3 خيول تتألق في كأس «الوثبة»

المصدر: باريس - البيان

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توجت المهرة «لابوا دوز كارير» والمهر «اليفيشن الموري»، بلقب سباقي كأس الوثبة ستاليونز واللذين أقيما بمضماري لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، أول من أمس بمشاركة 21 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

ومن جهة أخرى فاز المهر أوزيماندياس راش البالغ من العمر ثلاث سنوات لمالكه رودريجو ستوراني صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبيرلي فيانا بسباق كأس الوثبة لمسافة 1200 متر بفارق 7,75 أطوال، والذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، السبت.

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