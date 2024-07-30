10 فرسان من الإمارات في القائمة الأولية لمونديال القدرة بفرنسا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم (3 نجوم) 2024، التي ستقام في السابع من سبتمبر المقبل بميادين مونبازييه في جنوب غرب فرنسا. وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة 191 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول المسجلة في مرحلة التداخيل 227 خيلاً.

واشتملت القائمة الأولية لفريق الإمارات على 10 فرسان هم منصور سعيد الفارسي على صهوة «باجير دي لوزيلي»، وسعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وسالم حمد ملهوف الكتبي بطل نسخة 2021 ووصيف نسخة 2023، على صهوة «هالة» التي حقق على صهوتها تلك الألقاب، وسجل أيضاً الجواد «ديابلالو فويلي».

كما ضمت القائمة فارس أحمد المنصوري وسجل معه كل من الجواد «ايدي دي مونتروزير» و«سنديكيا» وسعيد راشد الشامسي وسجل معه 3 خيول هي «ديفا دي جاليما»، «اريا ديس ايغاز» و«فالمبيور فيولي»، وعبدالله علي العامري مع الجواد «رازالي دو لورغايز»، وعبدالله غانم المري مع الجواد «فولكاني فيولي»، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة «الشميمي»، وسعيد سالم المهيري على صهوة «بجيز لي ماجوري».

المركز الأول

وأكد د. محمد عيسى العظب المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال كافة التحضيرات والاستعدادات لفريق فرسان الإمارات المشارك في البطولة وجاهزية الفريق لمواصلة مسيرات إنجازاته في هذا المحفل العالمي الذي يستقطب أفضل فرسان وخيول العالم في رياضة القدرة والتحمل.

وأكد أن فريق الإمارات المشارك يضم نخبة من الفرسان من أصحاب التجارب والخبرة في عدة بطولات أكدوا خلالها جدارتهم، ونحن على ثقة بقدرتهم للمنافسة رافعين شعار المركز الأول دائماً في هذه البطولة التي تجمع أفضل الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

سجل حافل

ويتطلع فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب الذي غاب عنهم في النسخة الماضية التي استضافتها قرية بوذيب العالمية في فبراير 2023، ومواصلة مسيرتهم الظافرة في هذه البطولة العالمية التي استطاعوا أن يضعوا خلالها بصمات واضحة وسجلاً حافلاً في دوراتها المختلفة، حيث حققوا العديد من الألقاب، أبرزها: الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في لندن بإنجلترا.

وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا. وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا.

وكذلك انتزاع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المركز الأول والميدالية الذهبية في مدينة بيزا بإيطاليا العام 2021، ثم عاد وحقق الوصافة في نسخة بوذيب في 2023.

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