«سيلفر نوت» لجودلفين نجم «بولينغ غرين ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج «سيلفر نوت» لجودلفين بلقب سباق «بولينغ غرين ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.11.03 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «سولجر رايزج» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب كريستوف كليمنت.

وجاء في المركز الثالث «سترونج تايد» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل لاور. وقال الفارس فلافيان برات: انطلق «سيلفر نوت» بشكل جيد من البوابة ولم أرغب في الانخراط في سباق بطيء الوتيرة، تمكنا من الوصول إلى الصدارة بسهولة ثم تعرضنا لبعض الضغوط، ومع ذلك استمر في التقدم بثقة في المقدمة واستجاب بفعالية عند الحاجة. وأضاف: أشعر بامتنان كبير للمدرب شارلي آبلبي والفريق في جودلفين على الفرصة التي منحوها لي. أبذل قصارى جهدي لاستغلالها بشكل أفضل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز